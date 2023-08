JO 2024 ‍: Après les belles paroles, la France se prend une claque

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Une Dream Team pour la France aux JO de Paris en 2024, c'est le rêve de tout un pays. Après les promesses, la réalité va revenir au grand galop et complique le grand projet tricolore.

L’échec de l’équipe de France olympique aux JO de Tokyo en 2021 n’a pas provoqué de gros remous dans l’hexagone, même si cela n’a pas plaidé en faveur de Sylvain Ripoll, démis de ses fonctions faute d'avoir pu réaliser des performances dans les grandes compétitions. Il faut dire que les Jeux Olympiques ne font pas partie des dates FIFA, et n’obligent donc pas les clubs à libérer leurs joueurs, ce qui rend complexe la formation d’une équipe de haute volée. Pour Paris 2024, les Bleus seront au rendez-vous en tant que pays organisateur, et la volonté de faire une médaille à domicile fait clairement saliver toute une génération. Les Espoirs sont concernés, mais trois joueurs de plus de 23 ans peuvent participer. Les noms de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris ou Raphaël Varane ont été cités, notamment parce que les deux derniers ont pris leur retraite internationale et ne disputeront pas l’Euro 2024 en Allemagne quelques semaines plus tôt.

Un enchainement impossible pour les stars ?

Sélectionneur des Espoirs, la FFF déchirée en 5 https://t.co/XaIEdfKlUw — Foot01.com (@Foot01_com) August 1, 2023

Car ce fameux Euro pose beaucoup de problèmes par rapport aux JO, qui auront lieu 10 jours après le championnat d’Europe. Et selon L’Equipe, après les belles promesses de ces derniers mois, la réalité pourrait bien vite reprendre le dessus et les présences de stars de l’équipe de France pour aider les Espoirs sont loin d’être garanties. Voir Mbappé, qui peut toutefois négocier cette disponibilité dans une clause de son futur contrat au PSG ou au Real Madrid, ou Antoine Griezmann aider les meilleurs jeunes tricolores, est une simple possibilité, et absolument rien de plus pour le moment affirme le quotidien sportif. Entre les exigences des clubs, la surcharge de la saison, et les problèmes physiques que cela peut poser, la France va probablement devoir patienter sagement avant de connaitre l’équipe qu’emmènera le futur sélectionneur des Espoirs, qui n’est pas encore connu non plus à l’heure actuelle.