EdF : Pirès tord le coup à ce hashtag légendaire

Dans : Equipe de France.

Robert Pirès n’en revient toujours pas. Plus de 20 ans après, il peut croiser des fans de football partout dans le monde, et la phrase reviendra inévitablement dans la conversation.

Un peu lourd, mais toujours efficace, le célèbre « Robert, muscle ton jeu », a été l’un des tubes de l’année 1998, après que le fameux documentaire « Les Yeux dans les Bleus » soit sorti dans la foulée du sacre mondial des Tricolores. Une phrase choc qui a accompagné la carrière du joueur ensuite parti à Arsenal, et qui semble en effet avoir compris le message, puisqu’il a été l’un des fers de lance des invincibles Gunners, puis un joueur décisif lors de la victoire française notamment en finale de l’Euro 2000. Mais pour France Football, Robert Pirès a accepté de venir sur l’origine et les conséquences de cette fameuse phrase, et assure qu’il en est toujours étonné, surtout qu’il estime ne pas avoir spécialement suivi ce conseil.

« Je la connais par cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a sorti cette phrase qui vient de nulle part ! C'est ça qui est marrant. Il faudrait lui poser la question. Au fond de moi, je m'étais demandé : "Mais attend, pourquoi il me dit ça ?" Quand tu revisionnes la scène, tu vois qu'il parle tranquillement et dès qu'il arrive à moi, je ne sais pas pourquoi, mais il s'énerve. C'était surtout pour me mettre en garde sur ce qu'il risquait de m'arriver justement si je n'étais pas méchant, dans le bon sens du terme. Une mise en garde par rapport à ce que je pouvais faire et à ce que je pouvais apporter. Si cela m’a servi ? Franchement, non... Je n'ai jamais changé ma nature et ma façon de jouer. Et, au final, je n'ai jamais musclé mon jeu ! Je n'ai pas voulu aller contre-nature et ce n'était pas dans mon ADN d'être "méchant" ou de changer quoique ce soit dans ma façon de jouer. Et même en partant par la suite pour l'Angleterre », a expliqué un Robert Pirès qui avoue que le summum a été atteint quand il a croisé des gens avec « Robert, muscle ton jeu » sur leur tee-shirt. L'ancêtre du hashtag...