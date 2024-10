Israël-France, les joueurs répondent à l’appel au boycott

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Nations a mis Israël sur la route des Bleus, dans un contexte géo-politique complexe.

Ce jeudi soir à Budapest, se jouera un match sur terrain neutre entre Israël et la France, pour le compte de la Ligue des Nations. La Belgique avait déjà rejoint le pays d’Europe centrale au mois de septembre pour y affronter l’état hébreu, dans un contexte sécuritaire tendu en raison du conflit israélo-palestinien et l’escalade des attaques à Gaza. La Hongrie, pays qui se revendique ami d’Israël, assure ainsi par le biais de ses infrastructures modernisées, de son placement central et de sa politique rigide, un cadre qui limite l’utilisation de ce match de football à des fins politiques.

Israël-France : Tchouaméni prend la parole

Cela n’empêche pas certaines associations, et même des comptes spécialisés sur le football sur les réseaux sociaux, de rêver de voir les joueurs français prendre position contre la tenue de ce match, considéré comme du « sportwashing », c’est à dire une façon d’utiliser le football pour améliorer sa réputation et se faire bien voir. Un compte français très suivi d’actualité sur le Real Madrid a même interpellé Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, les joueurs français de la Maison Blanche, à boycotter cette rencontre.

"C'est un sentiment indescriptible, c'est quelque chose dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune"



Aurélien Tchouameni évoque son rôle de capitaine, demain face à Israël.#FiersdetreBleus pic.twitter.com/zRrwTAovlY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2024

Cela ne sera pas le cas, mais cela n’a pas empêché le nouveau capitaine des Bleus pour ce match d'évoquer la question délicate et d’expliquer qu’il était bien conscient de l’actualité autour d’Israël et de la situation géo-politique. « Avant tout, c'est un match de foot mais c'est difficile de faire abstraction du contexte, que tout le monde connait. On a un match très important à jouer pour la suite de la compétition, mais je ne peux pas vous mentir et vous dire qu'on se fout, que ça ne nous fait rien », a livré le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, qui tient à remettre le football au coeur de l’histoire.

En attendant, faute de pouvoir faire vaciller les joueurs, les boycotts sont désormais ciblés pour les téléspectateurs, invités à ne pas se mettre sur TF1 pour suivre cette rencontre de ce jeudi, pour une affiche sur terrain neutre et dans une compétition assez peu suivie, qui ne devrait de toute façon pas faire un véritable carton d’audience.