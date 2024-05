JO 2024 ‍: Un joueur de la Kings World Cup interpelle Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Pour son entrée en lice à la Kings World Cup, la France, représentée par l'équipe Foot2Rue, a battu l'Espagne. Héros de la séance des tirs au but, le gardien Christian Nsapu fait beaucoup parler de lui ces dernières heures.

La France faisait ses grands débuts ce lundi à la Kings World Cup qui a lieu au Mexique. Foot2Rue a créé l'exploit face à l'équipe espagnole en arrachant le match nul 5 buts partout avant la séance des tirs au but. Par la suite, Christian Nsapu a fait le show pour faire gagner la France. Le portier aura au total fait quatre arrêts lors de la séance appelée shootouts, elle qui consiste à des tirs au but partis depuis le rond central. Une très belle histoire pour Nsapu, deuxième gardien sélectionné derrière Allan Rakotovazaha, exclu temporairement contre l'Espagne.

Christian Nsapu, le jour de gloire est arrivé

Comment ne pas les aimer sérieusement ? 🥹🇫🇷



Et le petit mot de Christian Nsapu à la fin : "Thierry, je suis dispo pour les JO !" 😭@Foot2RueUltras - @KingsLeague_FR pic.twitter.com/i8zBeq3Ff7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 27, 2024

Au sortir de son match contre le Pio FC, l'ancien de l'US Chantilly n'a pas manqué de crier sa joie et sa satisfaction, envoyant même un message à... Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : « Thierry, je suis dispo pour les JO ! », peut-on l'entendre dire au média Instant Foot. Difficile pour Thierry Henry d'accepter sa requête au vu de la concurrence au poste de gardien de but mais Christian Nsapu, sans club depuis mars 2023, a assurément marqué des points pour retrouver un point de chute après la Kings World Cup. Il devra continuer sur sa lancée lors de la suite de la compétition. « Je tiens à remercier tout le monde pour l'amour et la force que vous m'apportez. C'était une journée incroyable. Ce n'est que le début de l'aventure et je compte sur vous pour continuer à nous soutenir », a d'ailleurs rajouté le jeune homme de 27 ans sur son compte Instagram.