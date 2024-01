Zidane refuse l'Algérie, et il le comprend largement

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que Djamel Belmadi est en instance de départ de la sélection algérienne, on prépare déjà son remplacement. Le nom de Zinédine Zidane a été évoqué pour prendre les rênes des Fennecs.

L'Algérie n'en finit plus de décevoir au niveau international... Les Fennecs restent sur deux éliminations dès la phase de poules en Coupe d'Afrique et une élimination lors des barrages d'accession à la dernière Coupe du monde au Qatar. C'en était trop pour la Fédération Algérienne de Football, qui veut en finir avec Djamel Belmadi. Si ce dernier ne veut pas se laisser faire et s'assurer que ses droits soient bien respectés dans cette histoire, l'Algérie se cherche bien un nouveau sélectionneur. Et comme il fallait s'y attendre, le nom de Zinédine Zidane n'a pas mis longtemps à être évoqué. Mais voilà, la légende du football français a d'autres projets.

Zidane et l'Algérie, c'est non

Si la Fédération Algérienne de Football a retenté sa chance le week-end dernier, Zidane a encore refusé de prendre la relève. Pour Christophe Dugarry, son ami a sans doute un plan en tête, comme il l'a indiqué sur l'antenne d'RMC : « Qu’il aime l’Algérie et les Algériens, c’est sûr et certain. Qu’il fasse déjà beaucoup pour l’Algérie, c’est aussi certain. Prendre la sélection dans ces conditions, je comprends son refus. Il a d’autres ambitions. Il y a le cœur et la réalité des choses. Même si rien n’est impossible, je comprends sa position. Je n’ai pas d’infos mais je pense qu’il doit avoir quelque chose sous le coude ». Interrogé sur son désir de prendre l'équipe de France, Dugarry a ensuite rajouté : « Je ne sais pas. Sincèrement, je n’ai pas d’informations, c’est un sentiment, peut-être qu’il a quelque chose. Toutes les sélections et tous les clubs du monde voudraient l’avoir. Je comprends que dans sa réflexion dans le football qu’il aime et qu’il veut mettre en place, il ait plus envie d’aller ailleurs qu’avec la sélection algérienne ». A noter que deux postes importants vont bientôt se libérer. Un au Barça, mais il est peu probable voire impossible d'y voir Zidane y signer vu son passé au Real Madrid, et l'autre à Liverpool. Une possibilité bien plus crédible.