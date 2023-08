Henry chez les Bleuets, attention à l’erreur de casting

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après le licenciement de Sylvain Ripoll en juillet dernier, la Fédération Française de Football s’apprête à nommer un nouveau sélectionneur pour l’équipe de France Espoirs. Sauf rebondissement, Thierry Henry devrait être l’heureux élu. Un choix risqué compte tenu de son début de carrière sur les bancs.

L’équipe de France Espoirs connaîtra bientôt l’identité de son prochain sélectionneur. Après avoir étudié plusieurs candidatures, c’est Thierry Henry qui devrait récupérer le poste. Sa nomination pourrait être confirmée lors du prochain comité exécutif lundi. De quoi attirer les projecteurs sur les Bleuets avant les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ce n’est effectivement pas un hasard si le ministère des Sports a poussé pour installer l’ancien attaquant. Reste à savoir si Thierry Henry possède le profil et les compétences pour succéder à Sylvain Ripoll.

Le doute est permis étant donné son début de carrière d’entraîneur qui peine à décoller. Le Français avait commencé dans le staff de la Belgique en tant qu’adjoint chargé des attaquants. La légende d’Arsenal avait fait le bonheur des buteurs belges, à commencer par Romelu Lukaku. En revanche, les joueurs passés sous ses ordres à l’AS Monaco n’ont pas gardé que de bons souvenirs de leur collaboration. Trop exigeant auprès des jeunes, Thierry Henry s’était mis à dos une partie du vestiaire.

Henry s'était raté à Monaco

Résultat, après cinq victoires, quatre nuls et 11 défaites en 20 matchs toutes compétitions confondues, le jeune coach avait pris la porte trois mois après son arrivée. Son bilan avait été plus positif à l’Impact de Montréal. Puis Thierry Henry, de retour dans le staff des Diables Rouges, avait été pressenti comme sélectionneur belge après le Mondial 2022. C’est finalement chez les Bleuets que le consultant va tenter de se relancer. Et de connaître sa première véritable réussite en tant qu’entraîneur principal alors qu’il sera attendu au tournant.