Henry a adoré se faire virer de Monaco

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Thierry Henry était nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. L'ancien consultant de Prime Video a pas mal de pression sur les épaules mais en redemande.

Thierry Henry aura comme mission d'aller le plus loin possible lors des Jeux Olympiques de 2024 et l'Euro Espoirs qui suivra. Les ambitions tricolores sont très fortes avec un groupe de joueurs talentueux. Mais force est de constater que les Bleuets ont quand même beaucoup de mal à confirmer les promesses placées en eux. Thierry Henry a accepté le challenge et se pense capable de pouvoir changer les choses. Pour cela, le champion du monde 98 devra se montrer capable de gérer son effectif avec tous les egos qui le composent. Chose qu'il avait eue du mal à faire lors de son passage à Monaco. Mais depuis, pas mal de choses se sont passées.

Henry et Monaco, un bon souvenir ?

"La première fois que tu te fais virer, tu deviens vraiment coach. Tu comprends quelque chose..."



Thierry Henry raconte à @BixeLizarazu son évolution en tant que coach, de Monaco jusqu'aux Espoirs (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/jphk74O5gR — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 10, 2023

Interrogé sur sa vision des choses sur Téléfoot, Thierry Henry n'a pas manqué d'honnêteté sur le sujet, avouant avoir beaucoup appris de son premier limogeage à Monaco. « La première fois que tu te fais virer, tu deviens vraiment coach. Tu apprends quelque chose, tu commences à comprendre qu’il faut déléguer. Tu ne peux pas te battre avec tout le monde et il y a des batailles que tu ne peux pas gagner. Le Covid m’a beaucoup changé, il m’a rendu humain parce qu’à un moment j’étais en mode robot. J’aime rigoler mais ça ne se voyait pas, parce que j’étais tout le temps en mode tueur », a notamment indiqué l'ancien attaquant d'Arsenal ou encore du Barça, déterminé à montrer qu'il a désormais changé et qu'il est prêt pour les défis qui attendront les Bleuets. Dès ce lundi soir, les Espoirs seront en Slovénie pour un déplacement important pour le compte des éliminatoires de l'Euro.