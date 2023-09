Stop à l’enflammade, Thierry Henry se fait calmer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour sa première sur le banc de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a obtenu une victoire convaincante en amical contre le Danemark (4-1) jeudi. Mais attention à ne pas s’enflammer trop vite.

Avant même ses débuts avec l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry suscitait déjà un énorme engouement. C’est évidemment sa nomination qui a incité des chaînes à se battre pour les droits TV des Bleuets. Autant dire que le succès convaincant obtenu contre le Danemark jeudi n’a pas atténué l’enthousiasme des observateurs. Même les coéquipiers de Rayan Cherki s’enflamment pour « la légende du foot français et du foot international ». Il n’y a pourtant pas de quoi s’emballer pour le moment, tempère Bertrand Latour.

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste s’est dit surpris des réactions unanimement positives sur les débuts de Thierry Henry. « J'apprends aujourd'hui que Thierry Henry, non content d'être un ancien grand joueur et un sélectionneur, est un magicien, a ironisé le chroniqueur, un peu seul face à ses confrères. En trois jours de travail, puisqu'ils se sont réunis lundi pour un match qui a eu lieu jeudi, en trois séances d'entraînement, il a révolutionné cette équipe, il a inculqué des principes de jeu en l'espace de jours... Non ! Les joueurs l'écoutent ? On verra. Pour le moment, ils l'écoutent. »

Henry n'a encore rien fait ou presque

« Il a juste une équipe largement supérieure à celle de son adversaire, une génération louée par tout le monde puisqu'on est déjà (annoncé) champions olympiques et vainqueurs de l'Euro... J'attends encore de voir. Le match était super. Mais que ce soit Thierry Henry, Julien Stéphan, Gourvennec ou Lamouchi, on aurait obtenu la même chose. En trois jours, tu n'as pas le temps d'inculquer des principes, il faut quand même plus de temps », a conclu Bertrand Latour, qui préfère attendre avant d’encenser le successeur de Sylvain Ripoll.