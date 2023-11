Griezmann et la France, un amour qui le choque presque

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un excellent début de saison avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann entre toujours plus dans l'histoire du football tricolore avec l'équipe de France. Et ce n'est pas fini.

Déjà auteur de douze buts cette saison avec son club (8 en Liga, 4 en Ligue des champions), Antoine Griezmann n’est désormais plus très loin de s’inscrire au sommet de l’histoire des Colchoneros. Mais s’il brille à Madrid, le natif de Mâcon est également une légende de l’équipe de France, même s’il ne cherche pas toujours la lumière. A 32 ans, le champion du monde 2018 est loin de la retraite internationale, et c’est tant mieux si l’on en croit Guy Stéphan. L’adjoint de Didier Deschamps sait que le football français a toujours besoin d’Antoine Griezmann et cela tombe bien, l’attaquant affiche des statistiques presque effrayantes sous le maillot des Bleus. Car si l’on se focalise sur ses 125 sélections, dont 82 d’affilée, le buteur français va réussir un autre incroyable challenge.

La France et Griezmann, c'est incroyable

Homme de chiffres, Guy Stéphan rappelle qu’avant de probablement jouer samedi contre Gibraltar son 83e match consécutif avec la France, ce qui est sidérant, Antoine Griezmann n’a jamais rien manqué ou quasiment de ses rendez-vous avec l’équipe de France. Dans Le Parisien, le bras droit du sélectionneur national tricolore ne masque pas son admiration pour le buteur. « Quand un joueur participe, comme Antoine, à 82 matchs d’affilée en sélection, c’est tout simplement remarquable. J’ajoute à cette statistique, une autre toute aussi parlante. Il a disputé 125 matchs avec nous sur 129 possibles. En près de dix ans, il en a seulement raté 4. On a tendance à ne pas assez mettre en avant tous ces chiffres et leur signification dans la carrière d’un international. On peut le comparer à beaucoup d’autres joueurs de l’histoire des Bleus et il n’a pas à rougir du tout. N’oublions pas, non plus, ses 44 buts assortis de 28 passes décisives. C’est plus qu’exceptionnel. Antoine est un immense joueur. Il n’y a rien à ajouter », a confié un Guy Stéphan, conscient que tout cela est fou et surtout que cela n’est pas du tout terminé.