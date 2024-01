Giroud le bon « ‍chrétien ‍», l'avocat de Benzema ose la comparaison

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Il y a bien longtemps que le nom d'Olivier Giroud n'avait pas été évoqué dans un dossier concernant Karim Benzema. Mais l'avocat du Ballon d'Or 2022 a remis le buteur des Bleus et de l'AC Milan dans la boucle.

On l'a appris mardi, Karim Benzema a décidé de porter plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin, qui avait accusé le footballeur français d'avoir des liens avec les Frères Musulmans, dans la foulée d'un message de KB9 sur les réseaux sociaux suite à la réaction d'Israël en Palestine après l'attaque du 7 octobre dernier. Pour l'avocat du joueur d'Al-Ittihad, Karim Benzema est dans le collimateur de certains uniquement parce qu'il est musulman. Et Maître Hugues Viguier de mêler Olivier Giroud à cette histoire.

Si les deux joueurs furent souvent opposés, Benzema allant même à se comparer à une Formule 1 par rapport à Giroud qui serait un karting, l'avocat a poussé le curseur un peu plus loin en venant mêler la religion à l'image qu'ont les deux footballeurs français dans notre pays. Une petite phrase qui fait évidemment encore le buzz, le sujet étant très sensible.

Giroud passe mieux que Benzema en France

Regarde la vie qu'on a 🤍 Happy Saudi national day 🇸🇦 pic.twitter.com/6NCYlO1itm — Karim Benzema (@Benzema) September 23, 2023

Tandis qu'Olivier Giroud s'est toujours tenu à l'écart de ces polémiques, le défenseur de Karim Benzema estime que ce dernier n'est jamais attaqué sur sa religion en France. « On dit qu'il ferait une sorte de prosélytisme. Qu'est-ce que vous dites à Olivier Giroud qui dit qu'il prie avant chaque match ? Moi, ça ne me choque pas. Mais c'est un chrétien et ça ne pose pas problème. Quand c'est Benzema qui dit qu'il est croyant, il faut croire que l'islam est la religion qui pose problème. Lui n'a pas le droit de dire qu'il est heureux de faire son pèlerinage. Il faut avoir le même respect pour tous. Depuis toujours, on a accolé une étiquette de mauvais garçon à Karim Benzema », a fait remarquer, sur BFM, Maître Hugues Viguier, qui a confirmé que KB9 se réservait le droit de porter également plainte contre Eric Zemmour, qui lui aussi avait attaqué Benzema au coeur de l'automne.