Giroud et Barcola titulaires, Rami appelle Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France aura fort à faire vendredi soir face au Pays-Bas lors de l'Euro 2024. Les Bleus devront faire sans Kylian Mbappé, touché au nez.

Les doubles champions du monde auront une belle occasion de prendre la première place de leur groupe ce vendredi soir en cas de victoire face aux Pays-Bas. Une rencontre qui s'annonce des plus serrées, surtout sans Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid est forfait pour cette rencontre et sans doute celle contre la Pologne quelque jours plus tard. Didier Deschamps va devoir se creuser les méninges pour le remplacer de la meilleure des manières. Pour certains consultants, l'heure est venue de faire confiance à Bradley Barcola. Ce n'est pas Adil Rami qui dira le contraire.

L'heure est venue, Rami interpelle Deschamps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Sur le plateau de TF1 ces dernières heures, le champion du monde 2018 a en effet envoyé un message à Deschamps, lui demandant de titulariser Barcola... mais aussi Olivier Giroud : « On a besoin de percussion sur les côtés, et je pense que Barcola peut l'amener à gauche, comme Dembélé à droite. Et on a besoin d'un Giroud, qui est le pilier de l'équipe de France. On a l'habitude de le voir dans cette position, et face à deux poids lourds qui sont Matthijs de Ligt et Virgil van Dijk, ça peut être important d'avoir Giroud en point d'appui, avec un Antoine Griezmann qui tourne autour et des techniciens à droite et à gauche. C'est l'une des meilleures solutions que peut proposer l'équipe de France ». Reste à savoir si Deschamps suivra ce chemin ou s'il a déjà une autre idée en tête. A noter que Barcola a claqué un triplé ce mardi en match amical face aux U21 de l'US Paderborn. De quoi assurément continuer de marquer des points auprès de son sélectionneur.