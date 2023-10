France ‍: Todibo justifie son fou rire par « ‍certaines blagues ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille du match France-Ecosse, et après avoir été officiellement contacté par le Conseil national de l'éthique, Jean-Clair Todibo est venu s'expliquer sur son fou rire en pleine minute de silence.

Tandis que Youcef Atal, son coéquipier niçois, doit faire face à une enquête préliminaire, le défenseur du Gym et des Bleus a voulu donner sa version des faits après avoir été surpris vendredi en train de rigoler alors que tout le monde respectait une minute de silence en mémoire du professeur assassiné à Arras, et des victimes du conflit en Israël et dans la bande de Gaza. Conscient qu'il risquait gros, le Conseil National de l'Ethique s'étant saisi du dossier, Jean-Clair Todibo a balayé l'hypothèse d'une attitude provocatrice par rapport aux sujets de ce moment de recueillement.

Todibo a entendu des blagues

🗣 "J'ai eu un rire nerveux. Je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser"



La déclaration de Jean-Clair Todibo après avoir été filmé en train de rire lors de la minute de silence avant Pays-Bas / France 🇫🇷 pic.twitter.com/vGDLaMc4zu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 16, 2023

« Je tiens à m'exprimer par rapport à l'ampleur que cette affaire prend. L’interprétation qui est faite de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ce genre de choses-là, le cas était grave. Oui, j'ai eu un rire nerveux, mais en aucun cas, je me moquais de la situation actuelle. On était dans un contexte assez particulier, dans les tribunes, on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux, c'est sorti. Je tenais à m'excuser auprès des personnes offensées. Je le redis, en aucun cas, je me moquais de la situation. Je suis touché, car ça entache l'éducation que ma mère m'a donnée. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale, ça aurait pu lui arriver », a précisé Jean-Clair Todibo, qui va devoir répondre au CNE, lequel le menace de renvoyer le dossier devant la commission de discipline de la FFF.