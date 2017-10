France : Özil ne comprend pas l'absence du « trésor » Benzema

Dans : Equipe de France, Liga, Premier League.

Questionné sur les joueurs français qu'il a croisé tout au long de sa carrière, Mesut Özil s'est montré dithyrambique à propos de Karim Benzema, son ancien coéquipier au Real Madrid.

Entre 2010 et 2013, Özil et Benzema ont porté le même maillot. Mais depuis le départ de l'Allemand à Arsenal, les deux joueurs offensifs se sont éloignés. Et le prochain match amical entre l'Allemagne et la France, prévu pour le 14 novembre, ne devrait pas servir de retrouvailles. Si Özil a de grandes chances de fouler la pelouse du Stade de France, cela ne devrait pas être le cas pour Benzema. Évincé du groupe France depuis 2016 en raison de l'affaire de la sextape de Valbuena, KB9 n'est plus dans les plans de Didier Deschamps. Un choix que l'international allemand ne comprend pas du tout...

« Il s’est passé des choses dont je ne suis pas vraiment au courant, mais, en tant que joueur, il appartient à la catégorie des meilleurs attaquants du monde. Je trouve dommage qu’il ne joue pas en équipe de France. Flamini et Benzema sont deux grands joueurs qui sont des trésors pour la France. Je me réjouis d’avoir fait leur rencontre », a déclaré, sur SFR Sport, Ozil, qui estime donc que l'absence de Benzema est plus que préjudiciable pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2018. Et il n'est pas le seul à le penser, sauf qu'au final, c'est le sélectionneur des Bleus qui décide...