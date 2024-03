France ‍: Lucas Hernandez tire le signal d'alarme

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Lucas Hernandez (équipe de France au micro de TF1 après la défaite de la France face à l'Allemagne)

« On n’a pas été bons. Dès le début, on n’est pas rentré dans ce match avec ce but au bout de quelques secondes. C’est vrai qu’après, quand tu prends un but aussi vite ça te perturbe le match. Tu dois tout recommencer et tout refaire à zéro, car tu commences le match avec une idée dans la tête et prendre un but aussi vite ça change tout le match. Après c’est vrai qu’il nous a manqué un peu de tout. Concernant l’Allemagne, ils ont été meilleurs que nous et j’espère que ça va nous servir pour la suite. Là, on a encore le match de mardi et ensuite deux matchs de préparation avant l’Euro. Il va falloir se mettre en route car après l’Euro arrive très vite. »