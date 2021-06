France : Karim Benzema bouc émissaire, l’immense crainte

Dans : Equipe de France.

Ce mercredi soir, Karim Benzema devrait disputer contre le Pays de Galles son premier match avec la France depuis le 8 octobre 2015.

L’attaquant du Real Madrid devrait être associé à Antoine Griezmann et à Kylian Mbappé au sein d’un 4-4-2 en losange dessiné par Didier Deschamps. Sur le papier, ce trio ressemble à la meilleure attaque possible pour une sélection depuis de longues années. Mais sur le terrain, qu’en sera-t-il ? La France du foot a hâte de voir le match de ce mercredi à Nice entre les Bleus et le Pays de Galles. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant tricolore Nicolas Anelka a cependant affiché une énorme crainte pour Karim Benzema. Le directeur sportif éphémère du Hyères FC redoute notamment que le vice-capitaine du Real Madrid soit accusé de tous les maux de l’attaque française en cas de contre-performance à l’Allianz Riviera.

« La France a un effectif extraordinaire. Le retour de Karim Benzema est positif. Il amène un plus. Il avait envie de revenir et il a envie de montrer à tout le monde qu’il a manqué. Offensivement, l'équipe est très forte. (...) Mais n'oublions pas qu'il y a déjà eu une équipe de France très forte offensivement. En 2002, il y avait le meilleur buteur de l'Angleterre, Thierry Henry, le meilleur buteur de l'Italie, David Trezeguet, le meilleur buteur de la France, Djibril Cissé, et la France n'a marqué aucun but. Il faut rester mesuré par rapport à ce que les gens disent. C'est la presse qu'il faut calmer. Les joueurs peuvent s'enflammer, ils connaissent leur qualité. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on va s'enflammer sur l'attaque de France et, si ça ne se passe pas bien demain, un nom va ressortir : Karim Benzema » a lancé Nicolas Anelka, qui espère que la France sera indulgente avec l’attaquant du Real Madrid s’il venait à rater son match de rentrée avec les Bleus.