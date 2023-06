France-Italie fait scandale, le règlement change

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'erreur d'arbitrage du match de jeudi soir entre la France et l'Italie a provoqué une grosse colère des transalpins, qui ont obtenu de l'UEFA le changement de règlement pour l'Euro Espoirs.

Il devient de plus en plus rare de voir des matchs de haut niveau sans assistance à l’arbitrage. Tous les stades et tous les championnats ne sont pas dotés pour permettre cela, mais les erreurs ou polémiques permettent visiblement de faire des miracles. A l’Euro U23 qui se déroule actuellement en Roumanie et en Géorgie, le match entre l’Italie et la France a été marqué par une décision arbitrale qui a fait enrager tout un pays. Alors que les Bleuets menaient au score et qu’il restait une poignée de secondes, Raoul Bellanova plaçait une tête qui tapait contre le poteau avant que le ballon ne soit dégagé par Castello Lukeba du ventre. Malgré les protestations des Italiens, qui réclamaient une main du défenseur français mais surtout un but validé car le ballon avait franchi la ligne, l’arbitre et ses assistants ont laissé le jeu se dérouler jusqu’à la victoire finale des Bleuets.

Les Jeux Olympiques de Paris sont en jeu

Selon la Gazzetta, le ballon était rentré “d’au moins 30 centimètres” sur la dernière action et la tête de Bellanova 👇🏻 pic.twitter.com/8a2LU1JCrk — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 23, 2023

Les ralentis des caméras de télévision, même si l’angle n’était pas parfait, laissait toutefois apparaitre un ballon largement rentré, de plusieurs dizaines de centimètres. La colère italienne est compréhensible, surtout que l’erreur arbitrale est possible, mais le fait que la goal-line technonology ne soit pas installée pour un tournoi de cette importance a fait hurler nos voisins transalpins. Résultat, Sky Italia l’affirme, l’UEFA va mettre en place la technologique sur la ligne de but et la VAR pour les matchs de l’Euro à partir des quarts de finale, soit un changement majeur qui n’était pas prévu dans le cahier des charges. La fédération italienne a fait savoir, qu’en raison de l’importance d’un tel tournoi, qui ouvre tout de même les portes aux Jeux Olympiques pour les équipes européennes, il n’était pas possible de se passer des outils technologiques pour aider les arbitres.