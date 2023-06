Euro Espoirs ‍: La France s'en sort bien, l'Italie va rager

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

1ère journée de la phase de groupes de l’Euro Espoirs :

Cluj Arena (Cluj-Napoca, Roumanie).

La France Espoirs bat l'Italie Espoirs : 2 à 1.

Buts : Kalimuendo (23e) et Barcola (62e) pour la France U21 ; Pellegri (36e) pour l’Italie U21.

Expulsion : Badé (83e) pour la France U21.

Bousculés mais sauvés par Chevalier et une décision arbitrale favorable, alors qu'une tête d'un Italien semblait avoir franchi la ligne dans le temps additionnel, les Bleuets ont quand même réussi leur entrée en lice dans l’Euro Espoirs.

Les Bleuets lancent parfaitement leur Euro grâce à un 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝟮-𝟭 face à l'Italie 🤩💪#FRAITA | #EuroEspoirs pic.twitter.com/EguFxyPibC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 22, 2023

Grâce à un but en Madjer de Kalimuendo en première période et à une réalisation pleine de sang froid du Lyonnais Barcola à l’heure de jeu, la France Espoirs a dominé l’Italie de Pellegri. Un résultat plus qu’encourageant pour la suite, sachant que l'équipe de Sylvain Ripoll, leader du Groupe D à égalité avec la Suisse, a maintenant de grandes chances de se qualifier pour la phase finale de cet Euro Espoirs après cette belle victoire contre le gros rival de sa poule.