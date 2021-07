France : Gignac snobé par Deschamps, MacHardy accuse

Dans : Equipe de France.

André-Pierre Gignac a maintenu l’Equipe de France en vie aux Jeux Olympiques avec un triplé retentissant contre l’Afrique du Sud.

Déjà buteur lors du fiasco face au Mexique la semaine dernière, « APG » a remis ça contre l’Afrique du Sud avec trois buts et une passe décisive pour Teji Savanier. De toute évidence, l’attaquant des Tigres de Monterrey assume à merveille son rôle de leader de cette jeune et inexpérimentée Equipe de France olympique. Au micro de RMC, Jonathan MacHardy a témoigné de son admiration pour l’ancien buteur de Marseille. Le consultant a par ailleurs soulevé un débat sur l’absence de Gignac à l’Euro avec les Bleus de Didier Deschamps. Selon lui, il ne fait aucun doute que le n°10 de l’Equipe de France olympique aurait mérité une place aux côtés des stars Mbappé, Benzema et autres Griezmann à l’Euro.

« Je pense qu’il est totalement absurde qu’André-Pierre Gignac n’ait pas fait l’Euro. Quand je vois que Giroud et Ben Yedder l’ont fait, je me demande pourquoi André-Pierre Gignac n’a pas été convoqué. C’est toujours facile de parler et de dire qu’il ne mérite pas car il joue au Mexique. Mais le problème, c’est que les gens ne regardent pas les matchs du championnat mexicain et ils n’ont rien à envier aux matchs de Ligue 1. Il a encore largement le niveau d’un très bon joueur d’un niveau international. Quand on voit son comportement, je suis admiratif. C’est un mec qui en a des grosses et qui les pose sur la table quand ça compte » a lancé Jonathan MacHardy, pour qui il n’y avait pas photo entre Gignac et des joueurs comme Ben Yedder ou Giroud, sélectionnés pour l’Euro mais très peu utilisés durant la compétition par Didier Deschamps. Une absence de Gignac qui laisse visiblement des regrets au consultant de l’After Foot.