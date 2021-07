JO : Gignac et Savanier sauvent la France !

Dans : Equipe de France.

Jeux Olympique de Tokyo

Saitama Stadium

France bat Afrique du Sud : 4 à 3

Buts : Gignac (57e, 78e, 85e sp), Savanier (90e+2) pour la France; Kodisang (53e), Makgopa (73e), Mokoena (81e) pour l'Afrique du Sud

Menée jusqu'à la 85e minute du match contre l'Afrique du Sud, la France s'est finalement imposée (4-3) et se relance dans le tournoi olympique.

Opposés à la formation censée être la plus faible de son groupe, les Bleus n'avaient pas d'autre solution que de gagner pour espérer rester en vie dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Et pendant longtemps, on a craint un scénario catastrophe pour la France, tant la formation de Ripoll a bafouillé son football et présenté un visage inquiétant. Mais si la formation tricolore a été menée trois fois au score, un triplé signé Gignac et un but dans le temps additionnel de Savanier ont permis à nos représentants de s'imposer au finish (4-3). Un succès qui permet à l'équipe de France de pouvoir espérer se qualifier, mais pour cela il faudra disposer du Japon, qui auparavant doit affronter le Mexique.