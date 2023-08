France ‍: Diacre attaquée, Le Sommer la défend

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à l’Australie en quarts de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France féminine retrouve un adversaire qui l’a récemment battue en match amical. Le sélectionneur Hervé Renard y voit une erreur de la part de sa prédécesseure Corinne Diacre. Alors que l’attaquante Eugénie Le Sommer ne partage pas son avis.

Jamais inquiétée par le Maroc (4-0) mardi, l’équipe de France féminine s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale du Mondial. Les Bleues y retrouveront l’Australie samedi, un mois après leur défaite en match amical contre le même adversaire (1-0). Pour Hervé Renard, cette rencontre de préparation était une erreur. Le sélectionneur tricolore estime que les Françaises n’auraient jamais dû affronter un potentiel adversaire à ce stade de la compétition.

Le petit tacle d'Hervé Renard

« Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de ce match, a fait savoir le technicien. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci. » Inutile de citer un nom, on devine que l’accusation vise sa prédécesseure Corinne Diacre. Ce n’est pourtant pas l’avis d’Eugénie Le Sommer.

🇫🇷 On se rapproche doucement du cap historique des 100 buts pour Eugénie Le Sommer 🔥



Impressionant. pic.twitter.com/r7Zihcu5Az — SPORTRICOLORE (@sportricolore) August 9, 2023

De son côté, l’attaquante tricolore pense que cette défaite du 14 juillet dernier peut s’avérer bénéfique pour l’équipe de France. « On sait ce que c'est d'être pays hôte, on l'a été il y a quatre ans, donc le stade va être pour eux, a d’abord commenté la joueuse de l’Olympique Lyonnais. On a perdu contre elles en match de préparation, à notre arrivée en Australie, donc on sait comment elles jouent et on va bien travailler sur ça. » Rappelons que la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (92 buts) fait son retour en sélection après sa mise à l’écart sous les ordres de Corinne Diacre.