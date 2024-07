France ‍: Deschamps a tendu un piège pour trouver la taupe

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Du côté du staff de l'équipe de France, on n'a apprécié que les compositions soient révélées très tôt. Un piège aurait été tendu avant France-Portugal.

L'Euro 2024 s'est terminé mardi soir pour les Bleus, et pour l'instant les joueurs sont repartis chacun de leur côté. Mais, à en croire Walid Acherchour, certaines langues pourraient se délier dans peu de temps, l'ambiance n'ayant pas été aussi sereine que cela au sein du clan français. Pour l'éditorialiste, qui s'est exprimé dans Le Club des Cinq, entre le sélectionneur national et plusieurs joueurs, il y aurait eu quelques contentieux, au point même que Didier Deschamps aurait tenté de piéger une taupe durant la compétition. Agacé de voir que ses compositions étaient rapidement dévoilées dans les médias, le coach des Bleus a tenté de tendre un piège à quatre joueurs pour savoir qui était le joueur aussi rapide à communiquer vers l'extérieur.

Didier Deschamps a tendu un piège

« Les langues vont se délier. Mais je le dis, Didier Deschamps a mis plus de volonté à chercher la taupe qui sortait les compositions d’équipe aux journalistes un ou deux jours avant plutôt que travailler ses compos. Il y a moment donné où il faut quand même savoir qu’il a envoyé une fausse compo à quatre joueurs avant le match contre le Portugal pour découvrir qui parlait. Il y a des joueurs qui étaient prévus dans la première compo qui finalement n’ont pas joué, par exemple Marcus Thuram, et Camavinga qui n’était pas dans la première compo, a joué. Des intendants n’étaient même pas au courant. Mais ce que je peux dire, c’est qu’il y a des choses qui ont déplu dans le groupe », explique Walid Acherchour, qui ne sait pas si la taupe a été piégée par ce stratagème de Didier Deschamps. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement avant France-Portugal, une première compo d'équipe fausse avait circulé avant que la bonne ne soit révélée.