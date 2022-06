France : Benzema, Mbappé, le mental de Griezmann craque ?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Muet depuis 20 matchs, que ce soit avec la France ou avec l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann vit une période délicate. L'attaquant n'a pas perdu ses qualités techniques et physiques, mais le mental souffre.

Les trois premiers matchs au menu des Bleus de Didier Deschamps lors de ce mois de juin infernal ont montré que l’équipe de France avait encore des réglages à peaufiner alors que l’on est désormais à cinq mois du Mondial 2022 au Qatar. Et au sein de l’effectif tricolore, il y a un joueur dont les performances actuelles inquiètent, il s’agit bien évidemment d’Antoine Griezmann. Sortant déjà d’une saison très compliquée avec l’Atlético Madrid, le buteur français est perdu actuellement, même s’il a la confiance absolue du sélectionneur national. Difficile de comprendre comment la belle mécanique s’est déréglée, mais c’est indéniable Antoine Griezmann est en danger au sein d’une équipe qui veut garder le titre gagné en 2018. Sur Europe 1, Grégory Schneider estime que si le joueur de 31 ans est dans le dur, c’est que des changements intervenus en équipe de France ont changé ses habitudes. Et c’est le point sensible de Griezmann.

Griezmann un peu perdu en équipe de France

Le journaliste de Libération explique qu’Antoine Griezmann est un joueur sensible et souffre probablement de perdre ses repères. « Son conseiller m’avait dit non pas qu’Antoine Griezmann avait besoin d’une équipe à son service, mais qu’il avait besoin d’un environnement qu’il maitrise un peu. Il a besoin de rigoler un peu aux entraînements, il a besoin de sentir une bonne atmosphère autour de lui, que ce soit un peu colonie de vacances, et qu’il sache qui fait quoi. Mais là, les repères de Griezmann en équipe de France se sont évanouis. Techniquement le leader c’est Benzema, il a effacé Griezmann dans les 30 derniers mètres. Son pote Pogba est absent 3 fois sur 4 et il sait que Mbappé veut le dévorer chaque matin, et ça va commencer à être compliqué. Il est dans un monde un peu hostile, où ses repères ont disparu. Techniquement, il n’y a rien qui explique ce que l’on voit actuellement. Deschamps lui maintien sa confiance, mais à un moment il va faire les comptes », prévient le journaliste, qui sent que les choses pourraient tourner au vinaigre pour l’attaquant de l’équipe de France s’il ne rectifie pas rapidement le tir. Et pourquoi pas dès lundi contre la Croatie au Stade de France.