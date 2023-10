France-Argentine, Lionel Messi a payé la facture

La récente annonce de contrôle anti-dopage de Papu Gomez a relancé les débats sur la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Un choc qui a probablement coûté cher à Lionel Messi dans notre pays.

Le titre mondial de l’Argentine gagné en 2022 au Qatar ne sera pas remis en cause, et cela même si l’un des finalistes a joué en profitant des effets d'un produit dopant. Contrôlé positif, Papu Gomez risque une suspension, mais l’équipe de Lionel Messi passera entre les gouttes puisque le joueur de Monza était le seul à avoir utilisé cette substance interdite. Ces révélations ont permis de constater que dans notre pays, le scénario de cette Coupe du monde, et surtout de l’incroyable finale, est toujours un sujet sensible, nombreux étant les fans tricolores à réclamer à la FIFA qu’elle donne le titre à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Un souhait qui est vain.

Cependant, se confiant sur le site de Gianluca Di Marzio, Javier Pastore avoue que Lionel Messi a probablement payé le prix de ce titre mondial de l’Argentine lors de ses six derniers mois au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien joueur argentin du PSG, chouchou du Parc des Princes, son compatriote est « victime » de ce triomphe de l’Albiceleste sur les Bleus.

Leo Messi: I am proud of everything the team achieved in the season, and with everyone’s effort we were able to win the Leagues Cup and achieve the first title in the club’s history. We reached the final of the Open Cup and we were fighting to reach the playoffs until the last… pic.twitter.com/gLsR2EfIeL