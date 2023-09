France-Algérie, le foot est plus fort que la politique

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La France et l'Algérie ont évidemment une relation très complexe, mais nombreux sont ceux qui pensent que le football peut aider à l'entente cordiale entre les deux pays. 21 ans après le dernier choc chaotique entre les Bleus et les Fennecs, l'idée d'un France-Algérie ressort.

Tandis que l’équipe de France de Didier Deschamps a éliminé les Lions de l’Atlas en demi-finale du Mondial 2022, tout cela dans une atmosphère festive, les supporters algériens, et ils sont des centaines de milliers dans notre pays, attendent toujours de voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronter leur équipe préférée. Il y a 22 ans, la Fédération Française de Football avait organisé un France-Algérie au Stade de France, mais le match avait tourné au fiasco avec un envahissement de terrain sans violence, mais qui avait provoqué le chaos. Les années passent, et les deux équipes nationales n’ayant pas eu l’occasion de s’affronter au Mondial, on attend toujours que la FFF dise « oui » à une telle opposition. Tandis que le climat politique en France n’est pas réellement à l’entente cordiale, Djamel Belmadi est loin de toutes ces polémiques. Le sélectionneur de l’Algérie souhaite que son équipe puisse se mesurer à la sélection vice-champion du monde.

La France contre l'Algérie, ça ferait un sacré match

🚨Djamel Belmadi 🎙️:



« Je suis favorable à l’organisation d’un match entre l’Algérie et la France. Ce sera un match particulier pour beaucoup de binationaux.



« Je suis favorable à l'organisation d'un match entre l'Algérie et la France. Ce sera un match particulier pour beaucoup de binationaux.

L'équipe de France fait partie des meilleures équipes du monde et je veux affronter les meilleures. »

Djamel Belmadi n’a pas l’intention de se mêler des histoires diplomatiques et religieuses, mais il attend qu’enfin l’Algérie se mesure à l’équipe de France. « Ne serait-ce que pour l’aspect compétitif, pour se jauger en affrontant les finalistes de la dernière Coupe du monde, l’une des meilleures équipes du monde… Nous on veut jouer contre les meilleurs (…) Jouer contre la France oui… il y a beaucoup de binationaux, on a tous un lien avec la France. C’est un match que beaucoup voudraient voir un jour », a confié, sur RMC, l’entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie, qui a précisé que Noël le Graët, avant de quitter la présidence de la Fédération Française de Football, travaillait sur l’organisation d’une telle affiche. Pour l'instant, aucune date ne permet d'envisager ce choc dans un avenir proche, à voir si le pouvoir sportif et politique va enfin se décider.