Florence Hardouin de retour à la FFF ?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Florence Hardouin a décidé d'attaquer la Fédération Française de Football après son licenciement. Elle demande l'annulation de ce dernier.

Licencié par la Fédération Française de Football dans le grand coup de balai du moi de janvier. La directrice générale de la 3F avait été mise à pied à titre conservatoire le 11 janvier dernier, avant d’être licencié, sans que le motif ne soit donné. Un flou dont la dirigeante s’est saisie ce mardi en sollicitant le conseil des Prud’Hommes de Paris afin d’obtenir l’annulation pure et simple de son licenciement. En effet, malgré l’audit demandé par le Ministère des Sports qui pointait du doigt sa façon de gérer l’instance fédérale, aucune faute grave n’a été retenue contre elle. Florence Hardouin demande aussi des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Le licenciement annulé ?

Les reproches à l’encontre de la dirigeante étaient nombreux, que ce soit chez ses collaborateurs, pour harcèlement moral, ou en raison de son incapacité à lutter contre les dérives de Noël Le Graët, le président. Mais faute d’un motif réel et sérieux, Florence Hardouin espère obtenir l’annulation de son licenciement, même si on l’image mal réintégrer l’instance dans quelques années, quand la procédure ira au bout. A noter que lors de sa mise à l’écart de la 3F, elle avait fait un malaise et avait du être hospitalisée plusieurs jours en raison d’un infarctus.