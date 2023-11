« ‍Fier d’être français ‍», il a choisi l’équipe d’Espagne

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Né en Bretagne, comme son nom ne le dit pas, Robin Le Normand, a profité d'avoir la double nationalité pour finalement dire oui à l'équipe d'Espagne. Un choix qu'il assume et ne remet pas en cause son amour de la France.

Grâce à ses bonnes performances sous le maillot de la Real Sociedad, Robin Le Normand a rapidement tapé dans l’œil de Didier Deschamps, mais également dans celui du sélectionneur de l’équipe d’Espagne. Après avoir entamé en début d’année des démarches afin d’obtenir la double nationalité franco-espagnole, le défenseur a eu gain de cause le 24 mai dernier, et le 2 juin, il était convoqué pour jouer la Ligue des Nations avec la Roja, épreuve qu’il gagnait sous ses nouvelles couleurs.

Agé de 24 ans, le joueur formé au Stade Brestois et qui a rejoint la Real Sociedad en 2016, a beau avoir parlé avec Didier Deschamps, qui ne pouvait évidemment lui garantir une place en équipe de France, il a finalement opté pour l’équipe d’Espagne. Et dans Le Parisien, il avoue ne pas réellement avoir hésité longtemps avant de dire oui à la fédération espagnole, sans remettre en cause son amour pour la France.

L'Espagne a fait de lui un joueur professionnel

Manchester United and Liverpool could move to sign Robin Le Normand from Real Sociedad next year#ManUnited #LiverpoolFC #RealSociedad pic.twitter.com/X0Ia8UrXsl — Football Express (@FootballExpres7) October 26, 2023

Le défenseur de la Real Sociedad avoue avoir fait un choix sportif avant tout, n'oubliant pas tout ce que son club lui a apporté. « Je suis fier d’être français. Je suis né en France. J’y ai grandi. Je ne renie rien. Je n’oublie pas mes racines, mais ma décision était claire. Car mon rêve de devenir footballeur professionnel a véritablement pris corps en Espagne. J’y vis, vous savez, depuis plus de sept ans. J’ai été formé à la Real. La ville et le club m’ont tellement apporté. Ils m’ont façonné. Je m’y suis construit comme joueur, mais également en tant qu’homme. Je n’aurais jamais assez de mots pour témoigner ma gratitude à mes dirigeants », confie Robin Le Normand, qui est désormais un cadre de l'équipe d'Espagne puisqu'il a été dans le onze de départ des six matchs qui se sont déroulés depuis qu'il a été retenu pour la première fois par la Roja. Et ses prestations sont tellement remarquables que le nom du défenseur central est évoqué à Manchester United et à Liverpool.