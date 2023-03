FFF : Platini président, ça pousse de plus en plus fort

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après la démission de Noël Le Graët, les consultants et acteurs politiques insistent pour que Michel Platini candidate à la présidence de la FFF.

Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, Noël Le Graët a cédé. La semaine dernière, au cours d’un comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football, le dirigeant breton de 81 ans a officiellement démissionné. Philippe Diallo est son successeur par intérim, mais de nouvelles élections verront le jour en 2024 au plus tard. Ces derniers jours, un intense pressing est exercé par de célèbres consultants à l’instar de Daniel Riolo pour que Michel Platini se présente à la présidence de la Fédération française de Football. Le consultant de RMC n'est pas le seul à vouloir que l’ex-président de l’UEFA devienne le patron du football français. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra est sur la même ligne. Elle a d’ailleurs rencontré Michel Platini le 10 février dernier.

La ministre des Sports rêve de Platini

🎙"Je veux que le duo Platini/Zidane sauve le football français".



Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, la ministre des Sports a fermement démenti avoir discuté de la présidence de la FFF avec Michel Platini. Chacun est en droit de la croire ou non alors qu’il est de notoriété publique qu’Amélie Oudéa-Castéra rêve de voir l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France à la tête de la Fédération française de football. « À aucun moment nous avons parlé de la présidence de la FFF. C’est à lui de s’exprimer là-dessus, s’il en a envie. Cette rencontre, prévue de longue date et à son initiative, a été pour moi un privilège. Le hasard du calendrier a fait que c’est tombé dans un moment d’effervescence. On a parlé des enjeux sociétaux et internationaux du foot, de projets qui lui sont chers dans sa Lorraine, avec l’Unesco, mais en rien des mécaniques de pouvoir à la FFF » a officiellement lancé la ministre, même si on peut légitimement penser que la succession de Noël Le Graët était forcément au programme du rendez-vous entre Amélie Oudéa-Castéra et Michel Platini, dont la candidature à la tête de la FFF fait rêver beaucoup de gens, y compris Emmanuel Macron selon les informations délivrées la semaine passée par Daniel Riolo.