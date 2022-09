FFF : Noël Le Graët lance une rumeur sur sa démission

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët pourrait quitter son poste après la Coupe du monde.

Le 7 janvier 2023, la prochaine assemblée fédérale aura lieu à Paris et visiblement, un coup de tonnerre n’est pas impossible à cette date. En effet, la rumeur d’une démission de Noël Le Graët après la Coupe du monde au Qatar est de plus en plus persistante. Interrogé par le site Foot Amateur, un président de District a dévoilé que Noël Le Graët était sur le point de lâcher la présidence de la Fédération Française de Football. Une révélation qui ne manquera pas de faire beaucoup de bruit, au moment où le patron du football français est au cœur de sales rumeurs au sujet de son comportement, suspecté d’être déplacé à l’égard de plusieurs personnes au sein de la FFF. « Vincent Nolorgues (le président de la Ligue de Football Amateur, N.D.L.R.) nous a dit ce week-end que Noël Le Graët lui avait affirmé qu’il ne lui restait que quatre mois à la tête de la Fédération » a confié un président de District au site Foot Amateur.

Le Graët vers une démission en janvier ?

🔴 Le président de la FFF Noël Le Graët va démissionner le 7 janvier 2023.



(@footamateur_fr) pic.twitter.com/MWaMmFB95j — PFC (@PassionFootClub) September 13, 2022

« Depuis le début de l’été, on entend que le président souhaiterait passer la main. Je ne suis pas vraiment étonné. Malgré tout ce qu’il a apporté depuis plus de dix ans, il est fatigué » confirme de son côté un salarié de la Fédération Française de Football, la preuve que Noël Le Graët envisage de passer la main et de démissionner. Un proche du président de la FFF tient cependant à démentir les rumeurs. « Il ne démissionnera pas » confie-t-il avant de conclure. « Il a lancé la rumeur pour voir ce qu’il se passerait car il sait que beaucoup de personnes veulent prendre sa place ». Il s’agit maintenant de voir comment se déroulera la Coupe du monde au Qatar pour l’Equipe de France et si, comme pressenti, il se passera quelque chose lors de l’assemblée fédérale du 7 janvier prochain.