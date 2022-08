Pogba en danger chez les Bleus, Le Graët frappe fort

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le président de la Fédération Française de Football est sorti de son mutisme sur le clash entre les frères Pogba. Et Noël Le Graët a pris une position assez stupéfiante.

En dehors de Mathias Pogba et des avocats de Paul Pogba, les différentes personnes concernées par cette affaire étaient pour l'instant restées silencieuses. Mais, face aux propos du frère aîné de la famille Pogba concernant l’attitude du joueur de la Juventus à l’encontre de Kylian Mbappé, à savoir que Paul Pogba aurait sollicité un marabout pour nuire à son coéquipier en équipe de France, la réaction du patron de la FFF était attendue. Selon Le Parisien, qui citait une source interne à la Fédération Française de Football, rien ne pouvant être reproché au milieu de terrain sur ce sujet, la question de son avenir tricolore ne se posait pas. Mais ce lundi, s’exprimant sur RMC, Noël Le Graët est sorti de son mutisme et le moins que l’on puisse dire est que le patron des champions du monde a soufflé un froid polaire dans cette histoire.

La FFF regarde l'affaire Pogba de très près

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Loin de rester neutre, le dirigeant de la FFF a lâché une vraie bombe, en laissant entendre qu’il accordait un peu de crédit aux propos de Mathias Pogba. « Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs. J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France », a fermement prévenu Noël Le Graët, qui laisse sous-entendre que si tout cela se confirmait, alors il se pourrait bien que le champion du monde 2018 soit mis au placard sans délai. Actuellement blessé au ménisque, le milieu de terrain des Bleus et de la Juventus a, selon différentes fuites, évoqué cette histoire de marabout devant la police lorsqu'il a porté plainte, affirmant qu'il s'agissait d'une accusation fictive destinée à lui soutirer de l'argent. De son côté, Mathias Pogba prétend, lui, avoir des preuves et des témoignages qui vont dans son sens.