FFF : Le Graët recasé, un scandale de plus pour la FIFA

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce mardi, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF lors du comité exécutif extraordinaire. Et le voilà déjà prêt à rebondir avec un poste promis par la FIFA.

Une page se tourne avec la démission de Noël Le Graët, dans la tourmente depuis la Coupe du monde. En retrait depuis plusieurs semaines, le dirigeant breton de 81 ans a démissionné et n’est donc plus le président de la Fédération française de Football, un poste confié par intérim à Philippe Diallo. Les membres du comité exécutif de la FFF n’ont quant à eux pas démissionné et peu de changements vont donc voir le jour à court terme. Satisfait du départ de Noël Le Graët, Daniel Riolo n’est toutefois pas conquis à 100 %. Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC a demandé la démission de tous les membres du comité exécutif de la FFF. Par ailleurs, celui qui intervient tous les soirs dans l’After Foot a milité -une nouvelle fois- pour que Michel Platini devienne le nouveau président de la FFF.

Riolo rêve de Platini à la tête de la FFF

Noël Le Graët a annoncé au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions. https://t.co/RGFUZQ8meR — FFF (@FFF) February 28, 2023

« Comme prévu Le Graet est parti. Mais c’est une étape. Le reste du comex doit aussi partir. Et il faut imposer un nouveau président (Platini) et une une nouvelle équipe. Les décisions doivent être à la hauteur de la crise de notre foot » a lancé Daniel Riolo, par ailleurs scandalisé par la nomination de Noël Le Graët au bureau de la FIFA à Paris. « Donc Le Graet suite à un Audit accablant est poussé dehors, mais la FIFA lui offre un poste ? Et on doit redouter les menaces de la fifa en cas d’ingérence en plus ? On est en plein scandale. Fifa et uefa n’ont plus aucune crédibilité » a pesté Daniel Riolo, très agacé de voir que malgré sa démission de la présidence de la Fédération française de Football, Noël Le Graët a vite retrouvé un poste dans l’élite du football mondial grâce à ses bonnes relations avec la FIFA et son président Gianni Infantino. De quoi faire bouillir Daniel Riolo, qui pourrait être calmé par une éventuelle nomination de Michel Platini à la tête du football français, ce dont il rêve depuis bien longtemps.