FFF ‍: Aulas élu vice-président, il a eu un petit problème

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Seul candidat au poste de vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a donc été élu ce samedi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

A 74 ans, Jean-Michel Aulas n'a pas du tout l'intention de s'éloigner du football, même s'il a désormais l'âge bien sonné pour prendre sa retraite. Ce samedi, à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération Française de Football, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais était le seul candidat pour devenir le vice-président de Philippe Diallo. De l'avis général, JMA devait donc être élu, et cela a été le cas, mais contrairement aux attentes, il ne l'a pas été à l'unanimité des suffrages. C'est en effet avec 78,58% des suffrages que Jean-Michel Aulas a été élu vice-président de la FFF, soit à 6.088 voix contre cette élection sur 22.340 votant. Dans le footballeur amateur, certains estiment que le football professionnel occupe de plus en plus d'espace et que cette élection d'Aulas le confirme. Pas de quoi gâcher le plaisir de l'ancien patron de l'OL.