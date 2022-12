EdF : Pas de victoire pas de défilé, les Bleus ont tranché

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les Bleus avaient la possibilité de défiler sur les Champs Élysées malgré leur défaite en finale de la Coupe du monde. Ils ne le feront finalement pas.

Battue par l’Argentine dimanche au bout d’une finale époustouflante, l’Equipe de France est passée tout près de sa troisième étoile. Ce sont finalement les coéquipiers de Lionel Messi qui l’ont emporté, et c’est avec le cœur lourd que Didier Deschamps et ses joueurs vont rentrer en France ce lundi sur les coups de 18 heures. De toute évidence, les Bleus seront accueillis en héros par leurs supporters, qui ne cessent de les remercier depuis la défaite de dimanche soir pour leur parcours héroïque et semé d’embuches avec les absences pour ce Mondial de Kanté, Pogba, Benzema, Maignan ou encore Kimpembe et Lucas Hernandez. Le staff des Bleus avait la possibilité de défiler sur les Champs Élysées pour remercier les supporters mais ce scénario n’a pas été retenu, à priori, par la FFF. Selon la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, les Bleus ont opté pour la place de la Concorde afin de communier avec le public.

Les Bleus refusent les Champs Élysées

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters. C'est vraiment important pour eux de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la fédération française de foot. Ce sera ce soir selon les dernières infos que j'ai, les scénarios sont en train d'être confirmés, mais a priori, après une arrivée à Roissy sur le coup de 18h, ils devraient pouvoir rejoindre la place de la Concorde. Ils n'ont pas voulu défiler sur les Champs. C'est l'info que nous avons à ce stade. Le président de la République aura aussi à cœur un peu plus tard en début d'année de les remercier et de les féliciter » a lancé la ministre des sports, pour qui un défilé sur les Champs Élysées est donc écarté, alors que cette option était sur la table il y a encore peu de temps. A priori, la FFF souhaite garder ce défilé sur la plus belle avenue du monde pour les victoires et les partenaires de Kylian Mbappé se contenteront donc de remercier leurs milliers de supporters depuis la place de la Concorde ce lundi soir.