Euro 2024 ‍: Victoire sérieuse de la France à Gibraltar

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Éliminatoires Euro 2024, groupe B

Estadio Algarve (Faro)

Gibraltar-France 0-3

Buts : Giroud (3e), Mbappé (45e+3 sur pen.), Mouelhi (78e csc)

Sans être étincelante, l'Equipe de France a fait le travail à Gibraltar. Un succès 3-0 avec trois nouveaux points à la clé. Avec un 9 sur 9, les Bleus s'envolent en tête de leur groupe de qualification.

Le match des extrêmes sur le papier, un peu moins au score. Vice-championne du monde, la France se rendait chez la jeune sélection de Gibraltar. Un succès quasi acquis lui tendait les bras, encore plus quand Giroud ouvrait le score d'entrée de jeu. L'attaquant reprenait de la tête un bon centre de Coman pour son 54e but en bleu. Derrière, on vivait une attaque-défense peu emballante. Les Français étaient largement au-dessus mais le portier de Gibraltar était impeccable. Tchouaméni lui trouvait la barre de la tête sur corner (30e).

Une victoire qui nous permet d'engranger 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 pour la qualification à l'Euro 2024 👊



🔜🇫🇷🇬🇷 lundi soir au Stade de France#GIBFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/zLdAI0JcSj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2023

Finalement, les Bleus avaient un peu de réussite pour doubler la mise. Chipolina contrait un ballon de Mbappé du bras et, après intervention du VAR, l'arbitre sifflait penalty. Mbappé, pas en réussite ce soir, pouvait soigner ses statistiques avec un 39e but en Equipe de France. La seconde période était du même acabit avec même moins d'occasions nettes pour l'Equipe de France. Les Bleus s'offraient un troisième but. Mbappé voyait son centre être poussé au fond par le défenseur adverse Mouelhi. 3-0, un succès au petit trot des Bleus mais si précieux puisque la France creuse l'écart en tête du groupe. 9 points sur 9 possibles, soit déjà 6 de plus que les Pays-Bas notamment.