EdF : Galtier successeur de Deschamps après le Mondial 2022 ?

La carrière de Christophe Galtier est sur une pente ascendante et l'avenir de l'entraîneur pourrait s'inscrire loin de Lille dans les saisons qui viennent.

Sous contrat avec Lille jusqu’en 2022, Christophe Galtier est un entraîneur qui compte dans le paysage footballistique français, ses performances avec le LOSC ayant évidemment confirmé ce qu’on avait vu du côté de l’ASSE. Désormais, le nom du technicien nordiste est cité du côté de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, et même à l’étranger. Ce dimanche, Alain Perrin, qui a été celui qui a lancé la carrière de Christophe Galtier puisque ce dernier était son adjoint à Lyon et Sainté, estime que le coach de Lille avait toutes les qualités requises pour remplacer Didier Deschamps aux commandes de l’équipe de France lorsque ce dernier quittera ses fonctions, sachant que DD est lié jusqu’au Mondial 2022 avec les Bleus.

« Regardez simplement la façon dont son équipe joue. Il y a une idée directrice. Plus d’ailleurs que le PSG qui repose sur des forces individuelles. Christophe maîtrise bien sûr les valeurs classiques comme la tactique mais c’est aussi un excellent communicant. Ce qui est essentiel également. Il est consensuel. Il n’a maintenant plus rien à prouver en L1 et je l’imagine bien dans un autre rôle. Pourquoi ne serait-il pas un candidat naturel à la succession de Didier Deschamps en équipe de France? Il en a le niveau », explique, dans Le Parisien, Alain Perrin. Reste qu'entre diriger une sélection nationale, aussi prestigieuse soit elle, et coacher au quotidien un club, il y a une grosse différence et rien ne dit que Christophe Galtier est prêt à franchir cette étape.