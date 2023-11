EdF ‍: Zaïre-Emery titulaire, un champion du monde calme le jeu

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'équipe de France devra faire le travail sérieusement face à Gibraltar. Warren Zaïre-Emery devrait connaitre sa première sélection.

Tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery ces derniers mois. Le milieu de terrain du PSG, seulement âgé de 17 ans, va prochainement découvrir les joies d'une sélection avec l'équipe de France. Pour démarrer, il sera présent face à Gibraltar. Une parfaite occasion de commencer dans un groupe qui se connait bien. Et tout porte à croire que s'il continue sur cette voie, WZE disputera l'Euro 2024 avec les doubles champions du monde. Les fans et observateurs sont en tout cas impatients de le voir démarrer sous le maillot des Bleus. Si tout s'est rapidement fait, Lionel Charbonnier pense néanmoins que c'est le moment idoine, même si du chemin reste à faire.

Zaïre-Emery, le moment parfait pour débuter

Sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 a en effet tenu à tempérer les choses concernant le jeune Titi du PSG, qui va devoir d'abord prendre le pouls du niveau international. « La formation est totalement différente. Physiquement, il a doublé de volume. Dans l'impact, il est là. Tu ne prends pas de risques. Il n'y a pas de pression contre Gibraltar et il est très bien entouré. C'est le bon moment. Tout va bien pour lui. Il faut le faire maintenant. Il va apprendre de porter le maillot des A. Il va prendre une expérience terrible. Plus tôt tu la prends, mieux c'est pour moi. Il n'est pas trop tôt de le faire débuter à 17 ans, mais ça serait sûrement trop tôt d'en faire un titulaire, un cadre à 17 ans qui joue tous les matchs. Mais là, aucun souci », a notamment indiqué Lionel Charbonnier, qui souhaite que Warren Zaïre-Emery passe les étapes une par une tranquillement avec les Bleus. Que ce soit avec Luis Enrique ou Didier Deschamps, le jeune Parisien a en tout cas tout pour progresser et avancer dans une atmosphère sereine.