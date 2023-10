EdF ‍: Zaïre-Emery c’est de l’or en barre, Deschamps va craquer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps était présent mercredi au Parc pour assister au choc entre le PSG et l’AC Milan en Ligue des Champions. Le sélectionneur de l’Equipe de France a pu observer de près Warren Zaïre-Emery.

Capitaine de l’Equipe de France Espoirs à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n’a sans doute pas terminé de griller les étapes. Homme du match face à l’AC Milan mercredi soir en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a signé une performance majuscule avec deux passes décisives à la clé, pour Kylian Mbappé et Kang-in Lee. De toute évidence, Didier Deschamps est actuellement en pleine réflexion quant à une potentielle sélection de Warren Zaïre-Emery pour les deux prochains matchs des Bleus contre Gibraltar et la Grèce les 18 et 21 novembre prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

A en croire les informations de L’Equipe, Warren Zaïre-Emery est « tout proche » de devenir le plus jeune international français depuis 1945, preuve que Didier Deschamps est sur le point de craquer et de sélectionner un joueur qui n’en finit plus de surprendre et de griller les étapes à seulement 17 ans. Au cours de son mandat, Didier Deschamps a prouvé à de multiples reprises qu’il n’était pas du tout fermé à l’idée de sélectionner de très jeunes joueurs.

Didier Deschamps aime appeler des jeunes

Il l’a démontré avec des joueurs tels que Pogba, Varane, Coman, Martial, Dembélé, Mbappé ou encore Camavinga. Warren Zaïre-Emery pourrait suivre la trace de tous ces joueurs. En attendant de savoir s’il sera convoqué dès le prochain rassemblement du mois de novembre, il est clair que « WZE » postule de plus en plus fortement à une place dans le groupe tricolore pour l’Euro. A son poste, certains joueurs sont installés et semblent indéboulonnables à l’image de Rabiot, Tchouaméni ou encore Camavinga. Mais derrière, la concurrence des milieux de terrain est plus ouverte et des joueurs tels que Fofana ou Kamara, appelés lors du dernier rassemblement, pourraient faire les frais de l’éclosion de Warren Zaïre-Emery.