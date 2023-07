EdF ‍: Wendie Renard incertaine pour France-Brésil

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Touché au mollet au lendemain du match de l’Equipe de France contre la Jamaïque, Wendie Renard est incertaine pour le match face au Brésil.

Gros coup dur à venir pour l’Equipe de France ? Déjà privé d’Amandine Henry, Delphine Cascarino ou encore Marie-Antoine Katoto, Hervé Renard pourrait être contraint de composer avec le forfait de Wendie Renard face au Brésil lors du second match des Bleues à la Coupe du monde féminine. En effet, selon RMC, la joueuse de l’Olympique Lyonnais s’est entraînée à part du groupe ce mardi et n’est pas certaine d’être remise pour le choc face aux Brésiliennes samedi à midi (heure française). Un possible coup dur plus pour Hervé Renard, lequel a déclaré de son côté qu’il allait gérer cette incertitude « au jour le jour » en espérant bien sûr une excellente nouvelle au fil des jours avec le possible retour à l’entraînement collectif de Wendie Renard, dont l’absence face au Brésil serait hautement préjudiciable.