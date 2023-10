EdF ‍: Une surprise XXL en attaque dans la prochaine liste de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Le football français ne manque pas de talents en devenir. Parmi les joueurs qui pourraient prochainement être appelés avec les Bleus : Mathys Tel.

Le Bayern Munich a flairé le bon coup en chipant Mathys Tel au Stade Rennais il y a quelques mois. Les Bavarois ont vu le potentiel de l'attaquant français. Après des débuts timides et un apprentissage nécessaire du plus haut niveau, le joueur de 18 ans a trouvé son rythme de croisière avec la formation allemande. Surtout qu'il peut bénéficier d'exemples de très grande qualité, comme Harry Kane, pour continuer à progresser. En 10 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Mathys Tel a planté 6 buts pour 1 passe décisive donnée. Pour certains en Espagne, il ne serait pas du tout étonnant de voir Didier Deschamps l'appeler pour les prochains rassemblements de l'équipe de France.

Deschamps a déjà un oeil sur Tel ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATHYS TEL (@m.tel14)

C'est en tout cas ce que pense Don Balon. Le média indique que Tel pourrait bien être le remplaçant de Kylian Mbappé au PSG en cas de départ du champion du monde 2018 en fin de saison. Et dans la capitale, l'ancien Rennais aurait encore plus l'occasion de se montrer et donc d'assurer sa place en équipe de France. Récemment convoqué par Thierry Henry avec les Espoirs, l'attaquant tricolore aura l'occasion de se montrer face à la Bosnie puis Chypre. Avec son club du Bayern, il aura aussi des opportunités de faire la différence, Thomas Tuchel ayant une grande confiance en lui. A l'instar de son jeune coéquipier Warren Zaïre-Emery, Tel grille les étapes à vitesse grande V. Et quand on sait qu'un Euro 2024 pointera le bout de son nez l'été prochain, Didier Deschamps pourrait bien sélectionner quelques surprises si certains avaient des baisses de forme.