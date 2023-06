EdF ‍: Une sale rumeur venue d'Italie, la France est outrée

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Grâce à deux victoires en deux matchs disputés, l'équipe de France a son destin entre ses mains pour se qualifier pour la phase finale de l'Euro Espoirs. Alors qu'un arrangement a été évoqué, Sylvain Ripoll se dit indigné.

Victorieuse dans la douleur face à l'Italie puis contre la Norvège, l'équipe de France est en passe de se qualifier pour la suite de la compétition dans cet Euro Espoirs. Une bonne nouvelle pour les Bleus qui n'ont besoin que d'un petit point contre la Suisse pour assurer une place en quart de finale, comme lors de la dernière édition en 2021. La Suisse, troisième du groupe D, garde toujours un espoir de qualification si l'Italie venait à perdre contre les Norvégiens. Dans un cas comme celui-ci, un match nul profiterait aux deux équipes qui vont s'affronter le mercredi 28 juin à 20H45, au stade Dr. Constantin Rădulescu, à Cluj. Si un arrangement a été bizarrement évoqué du côté de l'Italie, Sylvain Ripoll ne songe bien évidemment pas à une telle éventualité antisportive.

Un arrangement France-Suisse ? Même pas en rêve

« C’est faire preuve d’une imagination incroyable, le pouvoir de créativité sur l’imagination, c’est impressionnant. C’est de l’affabulation. On va aborder ce match pour le gagner, parce qu’on souhaite avoir cette première place. Parce que, même si on n'ignore pas les scénarios éventuels, l’objectif c’est de gagner ce match le plus clairement possible et de finir premier de ce groupe » a assuré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Une façon de s'insurger contre ceux qui peuvent croire une seule seconde à un arrangement entre Français et Suisses pour éliminer les Azzurrini. Éliminés par les Pays-Bas il y a deux ans, les Bleus espèrent prendre leur revanche. Si la France termine première de son groupe, elle rencontrera le deuxième du groupe B en quart. La place se joue entre l'Ukraine et l'Espagne.