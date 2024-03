Aulas s’en mêle, Renard ne quittera pas les Bleues si facilement

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Davantage attiré par le football masculin, Hervé Renard ne poursuivra pas l’aventure avec l’équipe de France féminine. Le sélectionneur tricolore partira à la fin de son contrat après les Jeux Olympiques cet été. Sauf si Jean-Michel Aulas parvient à le retenir.

Hervé Renard a lui-même confirmé sa décision. Sous contrat jusqu’aux Jeux Olympiques cet été, le sélectionneur de l’équipe de France féminine ne prolongera pas son bail. Le technicien se dit davantage attiré par le football masculin. Lui qui avait mis les choses au clair avec la Fédération Française de Football dès sa nomination l’année dernière. Au sein de l’instance, Jean-Michel Aulas n’est donc pas surpris.

« Non. Quand on l'a convaincu de venir avec nous, il avait été bien précisé que c'était jusqu'aux Jeux Olympiques, a reconnu le vice-président de la FFF en charge du football féminin, contacté par L’Equipe. On avait évidemment émis l'idée que l'on puisse aller au-delà, mais il ne s'était jamais engagé et on savait bien que c'était déjà une opportunité incroyable pour le football féminin de l'avoir jusque-là. »

« C'est sûrement une déception pour les filles parce que c'est quelqu'un qu'elles apprécient beaucoup et qu'elles se projetaient dans le futur avec lui. Pour ma part, c'est un paramètre que j'avais en tête », a glissé Jean-Michel Aulas, lequel affirme que les conditions sont réunies pour une prolongation. « J'ai d'excellentes relations avec Hervé, a-t-il confié. J'estime aussi lui avoir apporté tout ce qu'il me demandait. Après, on savait que c'était temporaire. »

Aulas confiant pour Renard

« L'économie du football féminin n'est pas celle du football masculin, surtout après être passé par l'Arabie Saoudite, qui est la nation qui rémunère le mieux les joueurs et les entraîneurs », a ajouté l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais, déterminé à poursuivre son pressing malgré l'obstacle financier. « (…) Avec Hervé, tout n'est pas joué à l'instant T, même si c'est la tendance. Peut-être que l'on va trouver les bons mots d'ici là pour qu'Hervé reste. On ne va pas se précipiter alors qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il ne souhaite pas poursuivre après les JO ? Normalement, oui. Il y a toujours de l'espoir quand je m'occupe des sujets », a prévenu JMA, toujours aussi sûr de lui.