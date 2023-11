EdF ‍: Un incontournable de Deschamps pointé du doigt

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps, qui suit toujours de près les performances des joueurs français en Ligue des Champions, a certainement été alerté par le match de Brice Samba, qui semble branché sur courant alternatif avec le RC Lens.

C’est ce jeudi que Didier Deschamps va donner sa liste pour les deux derniers matchs de l’année 2023 de l’équipe de France. Deux affrontements face à la Gibraltar et la Grèce, dans le cadre d’un Euro pour lequel les Bleus sont déjà qualifiés. Autant dire que Didier Deschamps a connu des mois de novembre plus mouvementés et avec plus de pression. C’est aussi pour cela que le sélectionneur national est pressenti pour appeler pour la première fois chez les grands le très jeune Warren Zaïre-Emery, qui émerveille le PSG et la France. Les matchs de Ligue des Champions servent aussi à Didier Deschamps pour connaitre l’état de ses troupes, et le champion du monde 1998 et 2018 n’a jamais caché que c’était la compétition référence pour lui.

Trois buts où Samba n'est pas impérial

🏁 Face à un adversaire costaud qui s'est procuré des occasions, les Sang et Or ont fait preuve de caractère pour inverser la physionomie de la partie. Dangereux, ils ont notamment frappé sur le poteau mais s'inclinent sans démériter. @PSV 1⃣-0⃣ @RCLens#PSVRCL #UCL pic.twitter.com/gNGFQqP4ct — Racing Club de Lens (@RCLens) November 8, 2023

Une mauvaise nouvelle pour un autre joueur tricolore sollicité cette semaine, en la personne de Brice Samba. Le RC Lens a perdu au PSV Eindhoven (1-0) ce mercredi soir et le portier tricolore, considéré comme le numéro 2 par Didier Deschamps, a une nouvelle fois montré des signes inquiétants. S’il dégage une grande confiance en lui, cela se traduit aussi par des erreurs marquantes. Comme face à Séville, ou même à l'aller contre le PSV, l’ancien gardien de l’OM et du SM Caen s’est fait lober ou battre alors qu’il était quasiment sur sa ligne. Ce mercredi, c'était sur une tête de De Jong. S’il n’a pas fait d’autres erreurs cruciales dans la rencontre, même les supporters lensois ne l’épargnaient pas après le coup de sifflet final. « J'aime pas dire ça mais entre le but encaissé à Séville, le but encaissé à l'aller contre le PSV et celui-ci au retour qu'il touche, Samba n'est vraiment pas exempt de tout reproche », « Brice samba il a pas un peu pris un petit boulard..? », « Pourquoi Brice ne saute jamais sur sa ligne ? », « Encore un but où Samba n’est pas clair », « encore une fois fautif sur le but, même si la défense est trop basse », ont pesté des supporters des « Sang et Or » sur les réseaux sociaux.

A cela s’ajoute en effet une attitude assez désinvolte, comme dans son jeu au pied où il a plusieurs fois manqué la cible ou relancé sur l’adversaire, tout en râlant contre ses coéquipiers après son erreur. Un agacement passagé ou bien plus profond, cela restera à voir dans les prochaines semaines, mais l’équipe de France et Didier Deschamps vont certainement avoir besoin d’un gardien numéro 2 encore plus performant au plus haut niveau à l’avenir. Surtout que Mike Maignan, le numéro 1 du poste, a déjà connu plusieurs blessures dans sa carrière.