EdF ‍: Un « ‍gamin nerveux ‍», l'Argentine humilie Tchouaméni

Par Corentin Facy

Un an plus tard, l’Argentine continue de fanfaronner et de chambrer l’Equipe de France après sa victoire contre les Bleus en finale de la Coupe du monde.

Cauchemar de l’Equipe de France durant le match puis lors de la séance de tirs au but, Emiliano Martinez a longuement agacé les supporters tricolores après la Coupe du monde. Ses chambrages et ses provocations en ont fait l’un des footballeurs les plus détestés de France… et ce n’est pas près de changer. Dans une interview accordée à la plateforme Star+, le gardien d’Aston Villa a été invité à commenter plusieurs moments clés de la Coupe du monde de l’Argentine dans une émission intitulée « Champions, un an après ». La séance de tirs au but de la finale entre l’Albiceleste et l’Equipe de France était logiquement au menu. L’occasion pour « Dibu » Martinez de revenir sur son penalty arrêté contre Aurélien Tchouaméni… et de chambrer le milieu de terrain de l’Equipe de France et du Real Madrid.

« Regardez-moi la tête de ce gamin, dites-moi qu’il n’est pas nerveux. J’ai vu depuis mon but qu’il était mort. Il regardait les gens, il était très nerveux. Et je me suis dit que s’il ratait, ils étaient quasiment finis et on serait champions. Je l’avais travaillé avec mon psychologue, je savais que si j’arrêtais un penalty, je rendrais la vie impossible aux tireurs suivants de la France » a lâché le gardien argentin à l’encontre de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, qui avait raté son penalty contre l'Argentine malgré des performances exceptionnelles tout au long de la Coupe du monde avec la France.

Toujours provocateur et à la limite, Martinez fait honneur à sa réputation et nul doute qu’Aurélien Tchouaméni saura s’en souvenir si la France venait à rencontrer de nouveau l’Argentine dans les années à venir. Le gardien argentin a poursuivi en évoquant ses ambitions et ses objectifs à l’avenir. « Je veux gagner encore une Copa America et dire que cette équipe est la meilleure de l'histoire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Quand vous êtes champion du monde et que vous atteignez un certain niveau, vous devez le maintenir » a indiqué le gardien d’Aston Villa, qui peut également nourrir de beaux objectifs en club puisque son équipe est 3e de Premier League après avoir notamment battu Manchester City et Arsenal coup sur coup à domicile.