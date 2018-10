EdF : Un brin rageux, Sampaoli dézingue le style des Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Mondial.

Battu par l’Equipe de France en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’Argentine a visiblement du mal à digérer cette cuisante défaite.

A l’image de son ancien entraîneur Jorge Sampaoli, lequel n’a pas mâché ses mots pour critiquer la méthode adoptée par Didier Deschamps durant ce Mondial en Russie. « Il est plus facile de ne pas laisser jouer l’adversaire que de proposer du jeu » a notamment lâché l’ancien sélectionneur argentin, pour qui la pilule a véritablement du mal à passer, même trois mois après.

« Regardez ce qui s’est passé pendant le Mondial. Un pays (la France) a fini par le gagner presque exclusivement en contres. Et un de mes favoris, l’Espagne, est sorti rapidement. Le champion a gagné à base de récupérations et de longues courses. Pour cela, nous qui aimons le jeu, nous sommes un pas en retrait en compétition. Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de ne pas laisser jouer l’adversaire et de profiter d’une opportunité plutôt que de proposer du jeu » a-t-il expliqué dans les colonnes de Marca. On espère tout de même qu’un jour, Jorge Sampaoli se remettra de cette grosse gifle infligée par les Bleus (4-3) le 30 juin dernier…