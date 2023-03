EdF : Thierry Henry sélectionneur, les Bleues en plein rêve

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France féminine recherche son nouveau coach. Jocelyn Gourvennec a été sondé officiellement, mais Thierry Henry, qui cherche un nouveau projet, est un nom de prestige qui fait saliver la Fédération.

Le départ de Corinne Diacre étant désormais acté, la Fédération Française de Football prend son temps pour trouver le prochain sélectionneur de l’équipe de France féminine. A quelques mois de la Coupe du monde, l’instance veut trouver la bonne personne et n’écarte aucune piste. Si un entraineur issu du monde du football féminin était privilégié au départ, avec notamment le coach du PSG Gérard Prêcheur ou l’ancien adjoint de l’équipe de France Eric Blahic, le panel s’est étendu ces dernières semaines. Le nom de Hervé Renard est arrivé sur le tapis mais le technicien français possède un contrat en béton armé en Arabie saoudite, même s’il sait que la prochaine Coupe du monde masculine, en 2026, est encore lointaine.

Thierry Henry intéressé ou pas ?

Résultat, selon L’Equipe, de nouvelles suggestions ont eu lieu, et certaines sont particulièrement prestigieuses. C’est le cas de Thierry Henry, entraineur sans équipe depuis la fin de la Coupe du monde et son passage comme adjoint de la sélection belge. A la recherche d’un bon projet, le champion du monde 1998 est cité par plusieurs membres de la fédération comme un choix qui aurait du sens et du prestige, même s’il faut que l’intérêt soit réciproque forcément. Récemment, il a été annoncé dans plusieurs projets, avant à chaque fois de démentir, notamment pour prendre la tête de la sélection belge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Autre nom murmuré à la fédération, celui de Jocelyn Gourvennec, qui a déjà été auditionné par la FFF selon L’Equipe. Cela a eu lieu ce mercredi matin, et démontre en tout cas que la piste menant à l’ancien entraineur de Guingamp, Bordeaux ou encore Lille, a du poids. Le technicien français de 50 ans a très envie de montrer qu’il est capable de remettre de l’ordre au sein de l’équipe de France féminine, qui possède un effectif parmi les plus complets et prometteurs du football féminin, mais n’a jamais réussi à concrétiser cela lors des grandes compétitions. La course est donc ouverte, avec quelques candidats de prestige qui peuvent changer la donne même si pour le moment, aucune piste n’est privilégiée en particulier.