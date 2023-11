EdF ‍: Saliba victime d'une grosse injustice chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir à Nice, l'équipe de France reçoit Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Pour certains, William Saliba mériterait d'avoir plus de temps de jeu.

L'équipe de France va devoir faire le travail proprement ce samedi à Nice lors de la réception de Gibraltar. Pour cette rencontre sur le papier très déséquilibrée, Didier Deschamps fera tourner son effectif. Jean-Clair Todibo et Dayot Upamecano sont pressentis pour démarrer dans l'axe. De quoi en décevoir certains, comme Ricardo Faty. Selon lui, William Saliba, qui réalise un très bon début de saison avec Arsenal, aurait mérité de s'installer dans ce onze, qui plus est face à Gibraltar.

Saliba écarté, il ne comprend pas

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné un avis clair sur le sujet, lui qui pense que le joueur d'Arsenal a beaucoup à apporter avec les Bleus. « J'apprends avec surprise et déception que Saliba ne serait pas titulaire contre Gibraltar. Un match facile et où on compte faire tourner. Savoir que Saliba ne rentre pas dans les plans de Deschamps me chagrine un peu. On le sait, il a du talent. C'est un joueur extraordinaire. Il a été dans les équipes de la Premier League. C'est une vraie déception. Il est sous-évalué en équipe de France. On a des grands défenseurs mais j'ai l'impression qu'il est trop propre pour jouer sous Didier Deschamps. Il est trop moderne avec ses prises de risque. Cela passe avec Arteta mais Didier n'aime pas trop. Il préfère des défenseurs plus costauds. Je suis un peu déçu de le voir au second plan. Il a sa place dans le onze », a notamment indiqué Ricardo Faty, qui pense que l'ancien de l'OM n'est pas assez considéré à sa juste valeur. Reste à savoir cependant si William Saliba aura sa chance de briller contre un adversaire plus coriace, la Grèce dans quelques jours.