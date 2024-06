EdF ‍: Saliba titulaire à l'Euro, Deschamps n'a plus le choix

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Meilleur défenseur de Premier League depuis deux ans, William Saliba n’a pas encore les faveurs de Didier Deschamps en Equipe de France. Mais le match de dimanche face au Canada va peut-être changer la donne.

Nommé dans l’équipe type de la saison de Premier League en 2022-2023 puis en 2023-2024, William Saliba s’est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Véritable taulier à Arsenal, l’ancien défenseur de l’ASSE et de l’OM ne jouit pas encore de ce statut en Equipe de France, où Didier Deschamps lui a préféré Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ces derniers mois. Dimanche soir contre le Canada, William Saliba a néanmoins eu l’occasion de prouver sa valeur en jouant 90 minutes et contrairement à ses dernières sorties sous le maillot tricolore, le natif de Bondy a réalisé un match plein. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si L’Equipe lui a attribué la meilleure note pour un joueur de l’Equipe de France ce dimanche après le match nul contre le Canada à Bordeaux avec un 7/10 bien mérité.

🇫🇷 TOP performance et un clean sheet pour notre William Saliba hier !



100% de duels aériens gagnés

95% de passes réussies

98 ballons touchés

8 duels gagnés

3 ballons gagnés

2 tacles réussis

1 interception



Rolls-Royce. pic.twitter.com/jv7tIMHvVr — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) June 10, 2024

« William Saliba (7/10) était sûrement celui qui avait le plus à jouer dans le onze de départ après avoir disputé quarante-cinq minutes face au Luxembourg. Il a été dans la lignée de ses prestations les plus récentes en bleu : serein, premier relanceur de qualité et des interventions défensives rassurantes. Il a sauvé un but en venant couper un centre de David » a apprécié le quotidien sportif, rassuré par la prestation de William Saliba. Pour le journaliste Bruno Constant, il est désormais grand temps de faire de l’ancien Stéphanois un titulaire à part entière de l’Equipe de France.

Saliba titulaire contre l'Autriche dans huit jours ?

« On sait tous que Saliba est meilleur que Konate et Upamecano. Il le montre depuis deux ans en club avec Arsenal. Il l’avait pas encore montré en Bleus. Mais il l’a fait ce soir face au Canada. Suffisant pour relancer le débat sur la charnière à 8 jours du début de l’Euro ? » a lancé sur son compte X le journaliste de L’Equipe, pour qui la titularisation de William Saliba contre l’Autriche dans huit jours lors du premier match de l’Euro s’impose désormais comme une évidence. Un avis partagé par la majorité des supporters de l’Equipe de France sur les réseaux sociaux, mais la question est surtout de savoir si Didier Deschamps est sur la même longueur d’onde.

Le sélectionneur tricolore a clairement un choix à faire entre Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba pour sa défense centrale tandis que Benjamin Pavard, entré à droite contre le Luxembourg, ne semble pas entrer dans l’équation.