Edf : Le but de Tchouaméni, il pense très fort à l'OL

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Auteur de l'ouverture du score contre l'Angleterre, Aurélien Tchouaméni a inscrit le deuxième but de sa carrière en Équipe de France. Outre l'importance de ce but, le milieu de terrain a célébré en faisant une référence à l'une de ses idoles de jeunesse.

L'équipe de France a franchi l'obstacle anglais pour se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Une qualification acquise notamment grâce au but d'Aurélien Tchouaméni à la 17e minute. Une frappe croisée, impossible à arrêter pour Jordan Pickford. Le joueur du Real Madrid est allé célébrer son but au poteau de corner, avec le doigt pointé sur sa tête. Une célébration qui doit rappeler des souvenirs à quelques fans lyonnais puisque le joueur de 23 ans a rendu indirectement ou pas, un hommage à Lisandro Lopez. En effet, l'international français (19 sélections), formé aux Girondins de Bordeaux, était fan de l'attaquant argentin lorsqu'il était plus jeune.

Tchouaméni fan de Lisandro López

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

« Quand j'étais petit, j'étais fan de Bordeaux et j'étais attaquant. Il y en avait un qui m'inspirait beaucoup, Lisandro López à Lyon. J'avais son maillot, il était vraiment top » avait confié l'ancien joueur de l'AS Monaco avant le match contre l'Angleterre au média espagnol A24. Lisandro Lopez a joué sous le maillot de l'OL entre 2009 et 2013. Le buteur argentin a marqué l'histoire du club rhodanien avec 82 buts inscrits. Et visiblement aussi celle d'un jeune supporter bordelais qui a imité sa mythique célébration quelques années plus tard en quart de finale de la Coupe du monde. L'équipe de France et Aurélien Tchouaméni sont désormais concentrés sur la prochaine échéance à venir, la demi-finale de ce Mondial au Qatar contre l'équipe surprise de la compétition, le Maroc. Le match se jouera le mercredi 14 décembre à 20 heures. Tchouaméni aura une nouvelle occasion de briller et pourquoi pas, rendre une nouvelle fois hommage à Lisandro Lopez.