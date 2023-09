EdF ‍: Rothen dénonce l'imposture Koundé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a poursuivi sa balade dans les éliminatoires de l'Euro 2024 face à l'Irlande. 5 succès en 5 matchs et toujours aucun but encaissé. Un bilan parfait un peu terni par une nouvelle prestation mitigée, notamment de Jules Koundé reconverti latéral en bleu.

Une machine froide, impitoyable et sans cœur. C'est la description parfaite de l'Equipe de France de Didier Deschamps dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus font un sans-faute comptable avec 5 victoires en autant de matchs, 11 buts marqués pour aucun encaissé. Cependant, ces chiffres sans appel ne permettent pas aux spécialistes de s'enflammer totalement. Les copies rendues par les hommes de Deschamps sont loin d'être parfaites, comme ce fut le cas contre l'Irlande vendredi soir. Le succès 2-0 n'a pas toujours été enthousiasmant à regarder pour les spectateurs.

Koundé, un latéral trop limité offensivement ?

L'Equipe de France a connu trop de déchet technique pour alourdir le score comme cela aurait du être le cas au vu de la domination nette sur le terrain. Un joueur symbolise parfaitement ce goût de trop peu sur le plan offensif : Jules Koundé. Le défenseur central du Barça joue comme latéral droit chez les Bleus. Un rôle qu'il assume bien sur le plan défensif mais pas vraiment sur le plan offensif. De quoi tendre Jérôme Rothen, toujours plus exigeant avec les vice-champions du monde français.

🗣️💬 @RothenJerome : "J'ai toujours les mêmes doutes sur cette équipe de France surtout à droite avec Koundé et Dembélé. Kounde n'est pas capable de faire un bon centre, Dembélé a beaucoup trop de déchets et j'ai été déçu de Mbappé" pic.twitter.com/yYwMICzb8m — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 8, 2023

« J’ai pas aimé encore une fois le match de Koundé hier soir. Parce que je trouve que, quand on a beaucoup le ballon et qu’on accule cette équipe d’Irlande dans les 20 derniers mètres comme beaucoup d’équipes du groupe, il faut de la justesse technique. Moi je suis exigeant parce que cette équipe elle gagne donc je veux voir plus et surtout moins d’erreurs techniques. Je vois Koundé qui n’est pas capable de faire un bon centre alors qu’il a eu l’occasion 2-3 fois. Qu’il prenne exemple de l’autre côté sur Théo Hernandez... », a t-il critiqué dans Rothen s'enflamme sur RMC. Pas sûr toutefois que le pragmatique Deschamps soit sensible à ses arguments, ce dernier n'ayant pas trouvé mieux au poste d'arrière droit ces derniers mois.