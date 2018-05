EdF : Roger Piantoni est décédé

Dans : Equipe de France, Reims.

Légendaire attaquant français dans les années 50 et 60, Roger Piantoni s'est éteint ce samedi à l'âge de 86 ans. Avec Raymond Kopa et Just Fontaine, Roger Piantoni avait largement contribué à la troisième place de l'équipe de France lors du Mondial 1958 en Suède. Il a également été meilleur buteur du championnat de France sous le maillot de Nancy en 1951, et celui du Stade de Reims en 1961, Roger Piantoni étant trois fois champion national avec le club champenois.