EdF : Rabiot, Mbappé, Pogba, les coulisses du clash

Dans : Equipe de France.

Lundi soir, l’Equipe de France a sombré dans un profond chaos a l’occasion du huitième de finale contre la Suisse. Et dans les tribunes, cela a chauffé entre les familles de certains jours.

Tout semblait pourtant réglé quand Paul Pogba a marqué le but du 3-1 pour la France. A ce moment de la soirée, on ne pouvait imaginer une seconde que la Suisse allait finalement marquer deux fois en dix minutes avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but. La défaite des Bleus a laissé des traces en interne avec des altercations Varane-Pavard ou encore Coman-Deschamps. Dans les tribunes, les familles des joueurs se sont également chatouillés, au point de faire intervenir la sécurité. Véronique Rabiot, maman d’Adrien, latéral gauche de fortune contre la Suisse, s’est notamment faite remarquer.

"L'ambiance n'était pas celle de 2018. Cette bulle sanitaire, et le manque peut être aussi d'ambianceur, a pesé aussi énormément sur la vie de ce groupe. Ce qui est habituellement l'un des points forts des groupes de Deschamps"@FredCalenge sur l'une des raisons de l'échec pic.twitter.com/28O4oBso2I — TF1 (@TF1) June 29, 2021

Comme indiqué par RMC dès mardi soir, elle s’en est prise aux proches de Paul Pogba pour sa perte de balle amenant l’action du 3-3 ainsi qu’à Wilfried Mbappé, le père de Kylian. Véronique Rabiot a notamment invité le papa de l’avant-centre du PSG à dégonfler le melon de son fils. Sur l’antenne de TF1, Frédéric Calenge a apporté quelques précisions, affirmant que la mère d’Adrien Rabiot est montée salement dans les tours, RMC précisant cependant de son côté que la famille de Paul Pogba avait ciblé la mère du joueur de la Juventus depuis le début du match, au point même de provoquer la venue de la sécurité pour éviter que cela dérape. Selon l’homme de terrain de la première chaîne, tout cela n’a pas manqué de choquer dans la tribune des familles de joueurs. « La mère d'Adrien Rabiot a eu un comportement totalement inapproprié. Elle s'en est pris aux parents de Mbappé, leur reprochant le statut de leur fils, et le tir au but manqué. Toutes les familles étaient interloquées par cette attitude qui laissera des traces » a fait savoir le journaliste, qui a diffusé une séquence où l'on voit la maman d'Adrien Rabiot s'adresser à William Pogba sans que l'on sache réellement ce qu'elle lui dit, mais visiblement sur un ton peu sympathique. Alors même que les supporters tricolores avaient une attitude exemplaire, c'est donc dans la tribune réservée à la famille des champions du monde qu'il fallait visiblement faire venir les stadiers. On aura tout vu.